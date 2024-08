A Betta il premio Festival delle Musiche città di Marineo

E' stato conferito a Marco Betta, compositore palermitano e sovrintendente del Teatro Massimo di Palermo, il premio Festival delle Musiche città di Marineo, ideato da Angelo Butera, in collaborazione con il Comune del paese alle porte di Palermo. Il premio è stato consegnato a conclusione della rassegna che, dal 26 al 30 agosto, ha visto susseguirsi a Marineo concerti che hanno ruotato attorno a differenti generi musicali. Tra gli ospiti Gianni Gebbia, Rita Collura, Umberto Porcaro, Alessandra Salerno, Orazio Maugeri, Karima e tanti altri nomi del panorama nazionale.

"In occasione di questa edizione del festival si rende omaggio ad un importante e prestigioso compositore dei nostri tempi, Marco Betta - afferma il sindaco di Marineo, Francesco Ribaudo - Betta, oltre alla sua carriera da compositore, per la quale è noto, sta dimostrando anche grandi capacità nella gestione della Fondazione Teatro Massimo di Palermo, di cui è sovrintendente".



