Il naufragio del veliero Bayesian. Il pm: 'Un evento repentino. I passeggeri dormivano, poi hanno cercato bolle d'aria'

"Si è trattato di un evento repentino e improvviso", il veliero "è stato investito da un downburst". Lo ha detto il pm di Termini Imerese Raffaele Cammarano che coordina le indagini sul naufragio del Bayesian.

"In plancia c'era un uomo dell'equipaggio quando è avvenuto il nubifragio", ha spiegato il magistrato, ed ora "l'attività di indagine è tesa proprio a capire cosa sia successo". ll pm ha anche detto che "gli occupanti della nave erano scesi a Cefalù il giorno prima. Non erano scesi a Porticello".

"Al momento non abbiamo la certezza che ci sia una scatola nera - ha aggiunto - In questa fase si era puntato sulla ricerca. Dobbiamo attendere il recupero del veliero. Non possiamo confermare se c'erano i portelloni aperti. Non vi saranno dichiarazioni su quello che al momento hanno visto i sommozzatori. Possono essere informazioni che devono essere confermare da una seconda verifica". Cammarano ha aggiunto che "i membri dell'equipaggio non sono stati sottoposti ad alcoltest e drug test. Erano molto provati sotto choc e necessitavano di cure".

"Probabilmente i passeggeri stavano dormendo per questo sono rimasti in cabina. Su questo stiamo ancora indagando in base al racconto dei superstiti", ha proseguito Cammarano. "I passeggeri morti trovati nella stessa cabina di sinistra non dormivano tutti in quel locale", ha evidenziato ancora Cammarano, ipotizzando che forse le vittime "cercavano bolle d'aria". Gli inquirenti stanno cercando di appurare questo passaggio incrociando le testimonianze dei sopravvissuti.

Il procuratore capo di Termini Imerese Ambrogio Cartosio ha affermato che la Procura ha "aperto un fascicolo a carico di ignoti con l'ipotesi d'accusa di naufragio colposo e omicidio colposo", ma "potrebbe anche essere possibile che iscriviamo nel registro gli eventuali indagati prima del recupero del veliero". Cartosio ha aggiunto che "è verosimile che siano stati commessi reati di omicidio colposo e e naufragio colposo. Bisogna stabilire a chi sono ascrivibili questi reati. Stiamo studiando e valutando chi ha responsabilità di quanto successo. Se il comandante, se l'intero equipaggio o i costruttori". L'equipaggio però "non deve restare in Sicilia, non c'è alcun obbligo di legge. I membri devono dare la massima disponibilità per essere risentiti". Ad eccezione del comandante, il neozelandese James Cutfield, che dovrà essere sentito nuovamente.

Il magistrato ha quindi risposto alle accuse di scarsa collaborazione con la stampa: "In questi giorni mi sono trincerato nel silenzio, non ho risposto alle domande rivolte dai giornalisti, ma l'ho fatto semplicemente perché è giusto che si sappia che in Italia non è consentito fare diversamente, perché il decreto 106 del 2006 vieta al procuratore della Repubblica di fare dichiarazioni se non in occasioni particolari. Si possono utilizzare solo il comunicato stampa e la conferenza stampa. La legge crea ostacoli notevoli all'attività della libera informazione, ma credo che tutti i cittadini, anche i magistrati, sono tenuti a rispettare le leggi anche quando non piacciono, ecco perché non ho potuto dire nulla. Spero ci sia comprensione".

Il comandante della Capitaneria di Porto: 'Quella sera non c'era allerta burrasca'

"Le due imbarcazioni potevano stare in rada in quella zona. Del resto per quella sera non c'era un'allerta di burrasca". Lo ha detto Raffaele Macauda, comandante della Capitaneria di Porto di Palermo, in conferenza stampa sul naufragio del Bayesian. Il riferimento, oltre che per la barca a vela di lusso affondata è per l'altro veliero, Sir Robert B. P., battente bandiera olandese, il cui equipaggio ha soccorso i naufraghi.

"La società armatrice ha manifestato la volontà di recuperare il veliero", ha aggiunto Macauda, spiegando che "non ci sono tracce di idrocarburi in mare, lo hanno dimostrato le analisi eseguite dall'Arpa", ma è stata comunque fatta una diffida alla società armatrice per "continuare i controlli su eventuali sversamenti".

Macauda ha quindi sottolineato che "è necessario un piano di recupero circa le modalità da utilizzare per portare a galla il veliero. Un piano da presentare all'autorità marittima. Preliminarmente devono essere svuotati i serbatoi".

Il comandante dei vigili del fuoco: 'La nave è affondata di poppa'

"La nave è affondata prima di poppa e poi si è adagiata sul lato. Abbiamo trovato i corpi nelle cabine sul lato sinistro quello che è stato invaso per ultimo dall'acqua. Cinque corpi li abbiamo trovati nella prima cabina sul lato sinistro l'ultima vittima nella terza cabina. Nel veliero c'erano sei cabine tre nel lato destro e tre nel lato sinistro". Lo ha detto Girolamo Bentivoglio Fiandra Comandante Vigili Del Fuoco Palermo.

