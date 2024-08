Selinunte, si rompe condotta e acqua finisce a mare

Un'ennesima rottura si è verificata stamattina nella condotta del Consorzio di bonifica 'Agrigento 3' nella contrada Buffa-Latomie a Castelvetrano (Trapani). L'enorme quantità d'acqua che è fuoriuscita dalla rottura si è riversata nel fiume Gorgo-Cottone che sfocia sotto l'Acropoli del parco archeologico di Selinunte. I bagnanti che si trovavano sulla spiaggia si sono ritrovati col fiume quasi in piena (visto, altresì, che in questo periodo di caldo il Gorgo-Cottone è asciutto). Dal Consorzio fanno sapere che la linea dove è avvenuta la rottura è stata chiusa e, nei prossimi giorni, interverranno per ripararla. Al momento i mezzi meccanici non possono intervenire perché i terreni attorno sono diventati impraticabili.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA