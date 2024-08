Frattura bloccata con un cartone, Schifani dispone ispezione

Senza stecche per gli interventi d'urgenza, all'ospedale Barone Romeo di Patti (Messina) i sanitari hanno bloccato con un cartone la frattura del perone a un ragazzo giunto al pronto soccorso per le cure.

Un espediente denunciato dal padre del giovane, come riporta la Gazzetta del Sud che pubblica anche l'immagine della gamba ingessata col cartone. "Ho chiesto all'assessore alla Salute, Giovanna Volo, di avviare immediatamente una ispezione per risalire ai responsabili di questa incredibile vicenda, è inaccettabile. Chi ha sbagliato deve pagare", dice all'ANSA il governatore della Sicilia Renato Schifani, che si è messo in contatto con la famiglia del ragazzo.

"Ho parlato col genitore del ragazzo - aggiunge il governatore - ho chiesto scusa a nome della Regione siciliana.

Non ce l'ho con i medici, so bene che sono di frontiera e lavorano in condizioni a volte molto complicate. Ma sarò implacabile con i responsabili non appena avrò l'esito dell'ispezione che ho disposto".



