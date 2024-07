Salemi renderà omaggio al concittadino Tony Scott

La proiezione del film "Io sono Tony Scott", del regista Franco Maresco, sarà, domani sera, alle 21, a Salemi, l'anteprima delle due serate, venerdì e sabato, con cui l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Vito Scalisi renderà omaggio al musicista jazz (vero nome Anthony Joseph Sciacca) originario proprio del centro trapanese.

Il programma della prima serata di 'Welcome Back Tony Scott' prevede sul palco Philippe Baden Powell, pianista e compositore franco-brasiliano, e il chitarrista brasiliano Sidney Rodrigues.

La seconda, invece, vedrà protagonista il pianista franco-martinicano Gregory Privat. Si esibirà anche Monica Shaka, figlia di Tony Scott. "Ricordare un salemitano illustre come Tony Scott - affermano il sindaco Scalisi e l'assessore al Turismo Pietro Crimi - è un dovere per tutti noi. La nostra città in questi anni si è ritagliata il proprio spazio nel panorama musicale grazie proprio a questa iniziativa. Un grazie di cuore a Monica, figlia di Tony, che mantiene saldo il legame con Salemi". "Philippe Baden Powell, Sidney Rodrigues e Gregory Privat - si sottolinea in una nota del Comune di Salemi - sono stelle del firmamento jazz". 'Welcome Back Tony Scott' è un evento inserito nel cartellone 'Salemi dEstate' messo a punto dall'assessorato comunale al Turismo nell'ambito della 'Settimana delle Culture'.

Le tre serate si terranno nel castello normanno-svevo di Salemi.

Tony Scott, nato negli Usa nel 1921 e morto a Roma nel 2007, fu un virtuoso clarinettista, ma anche sassofonista e pianista, arrangiatore, compositore e direttore di orchestre jazz. E' considerato, insieme a Benny Goodman, Artie Shaw e all'amico e rivale Buddy De Franco, tra i più grandi clarinettisti jazz di tutti i tempi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA