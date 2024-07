'Sono stata violentata', quindicenne denuncia a Palermo

Una ragazza di quindici anni ha raccontato ai medici del Policlinico di Palermo specializzati in reati sessuali di essere stata violentata all'Addaura, sul lungomare palermitano. I medici hanno subito contattato i carabinieri per verificare il racconto dalla vittima. Sono stati i militari della compagnia di San Lorenzo a rintracciare il presunto violentatore che è stato interrogato. La sua posizione è al vaglio della procura. Sulla vicenda indagano la procura ordinaria e quella per i minorenni. Era stata la stessa ragazza a raccontare di avere conosciuto il giovane poco più che maggiorenne nel locale South sul lungomare Cristoforo Colombo. I due sarebbero usciti nella zona della scogliera e qui si sarebbe consumata la violenza.

La vittima della presunta violenza sessuale quando è tornata al locale dopo aver subito la presunta violenza ha chiesto aiuto a uno dei vigilanti del South club che l'ha accompagnata a casa. Poi coi genitori si è recata al Policlinico. I carabinieri indagando hanno accertato che i giovani che si sono affrontati al McDonald di via Nicoletti facevano parte di due comitive: una era quella della vittima l'altra quella del ragazzo che lei ha denunciato. Sulla vicenda indagano la procura ordinaria e quella per i minori. L'indagato è stato identificato e interrogato.

