Successo del teatro Libero in Messico con "Il Barone Rampante"

Continua con successo la tournée messicana del teatro Libero Palermo.

Dal 13 giugno, il direttore artistico del teatro palermitano, Luca Mazzone, conduce una residenza creativa in Messico con gli attori Alessandra Cassina e Galliano Mariani e le danzatrici e attrici del collettivo Beznei di Cuernavaca.

Lo scorso 29 giugno c'è stato il debutto presso lo spazio di creazione contemporanea Romita y Violeta di Cuernavaca con la scrittura originale de "Il barone rampante" di Italo Calvino. La replica il giorno successivo nello spazio scenico della biblioteca Vasconcelos a Città del Messico, mentre stasera gli attori calcheranno la scena dello spazio di creazione contemporanea La Bodega di San Francisco, Nayarit, sulla costa del Pacifico occidentale.

Parallelamente alla tournée, Mazzone ha tenuto due workshop con artisti messicani: il primo presso lo spazio di residenza Romita y Violeta a Cuernavaca, e il secondo presso il Teatro La Bodega.

Il progetto trae ispirazione dalle vicende immaginifiche e settecentesche di Cosimo Piovasco di Rondò, protagonista de "Il barone rampante". Queste vicende diventano una metafora per la costruzione di un'identità che oscilla tra appartenenza e ricerca personale.

"Il barone rampante è un viaggio metaforico - ha detto Mazzone - che affronta il tema della differenziazione. La natura diventa un luogo magico, una foresta shakespeariana dove eventi e vicende creano un percorso di formazione. L'incontro tra i due protagonisti è la scintilla per la costruzione di una drammaturgia che esplora il confronto tra due generazioni e due generi diversi - conclude il direttore artistico del teatro Libero - Un percorso tra saggezza e gioventù, stupore e disincanto, amore e odio, leggerezza e malinconia".



