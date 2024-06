Vino, un convegno sulle Uga a Sambuca di Sicilia

Si è riaperta in questi mesi la discussione attorno al tema delle Uga, le Unità Geografiche Aggiuntive, che alcuni considerano solo una fascinazione giornalistica ed altri, invece, una reale opportunità per evidenziare meglio le peculiarità del nostro patrimonio vitivinicolo siciliano. "Come Strada del Vino Terre Sicane - dice il Presidente Gunther Di Giovanna - siamo convinti dell'importanza di menzioni territoriali che siano in grado di comunicare meglio la nostra straordinaria eterogeneità produttiva e riteniamo che questa dovrebbe essere la tematica più importante per costruire finalmente uno storytelling efficace sui nostri Vini". Di questi temi se ne parlerà venerdì 28 giugno a Sambuca di Sicilia alle ore 18.00 nella sede della Strada del Vino Terre Sicane a Palazzo Panitteri. Interverranno il dindaco di Sambuca Giuseppe Cacioppo, Leo Ciaccio vicepresidente nazionale Città del Vino, Gunther Di Giovanna, Alessandro La Grassa direttore GAL Valle del Belice, Nicola Clemenza per il progetto "Il cibo della Valle del Belìce", Dionisio Impastato agronomo, Gori Sparacino Direttore Federazione italiana Strade del Vino, Maurizio Lunetta direttore del Consorzio "Etna Doc" e Gaetano Aprile direttore Istituto Regionale del Vino e dell'olio.



