"Letture tra le Isole", conclusa rassegna a Favignana

Con la presentazione del libro "La maga e il velo. Incantesimi, riti e poteri del mondo magico eoliano" si è conclusa a Palazzo Florio la rassegna "Letture tra le Isole", organizzata dal Comune di Favignana e l'Area Marina Protetta con la collaborazione della Libreria Galli Salve - Ubik Erice.

L'autrice ha dialogato con l'antropologo Mauro Geraci, offrendo al pubblico uno spaccato del mondo dei riti terapeutici antichi e delle formule magiche segrete che caratterizzano l'arcipelago delle Eolie. "La maga e il velo" esplora il linguaggio potente della magia, presentando una variegata umanità composta da maghi, numina ventura, guaritori, monaci e sacerdoti, tutti custodi di formulari medico-magici. Personaggi che operano per riportare l'uomo alla salute del corpo e dell'anima, rispondendo alle richieste di chi cerca liberazione dai mali fisici e spirituali.

La prima edizione della rassegna "Letture tra le Isole" ha registrato grande partecipazione. "Siamo felici - dice l'assessore Monica Modica con delega alla Cultura - di avere aderito a Il Maggio dei Libri, promosso dal Centro per il libro e dal Ministero della Cultura per favorire e stimolare l'abitudine alla lettura. Questa prima edizione è andata oltre le nostre aspettative. Abbiamo registrato da parte del pubblico grande interesse sia per i libri che gli argomenti trattati, tutti legati al mare ma declinati in modo diverso. Ringrazio coloro che hanno reso possibile questa iniziativa. Appuntamento al prossimo anno".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA