La cantante Karima apre stagione Citysea di Palermo

Sarà la cantante Karima, talento emerso durante la trasmissione Amici di Maria De Filippi, ad inaugurare, domenica 26 maggio, la stagione dell'anfiteatro Citysea al Molo Trapezoidale di Palermo. Nella sua voce potente e significativa convivono e si esprimono i colori del jazz, del soul, del blues e perfino del gospel.

Citysea Anfiteatro&Cocktail Bar al Marina Yachting del Molo Trapezoidale, inaugurato da poco, aspira a diventare per il capoluogo siciliano un nuovo luogo di aggregazione, cultura e spettacolo, con il vantaggio di godere di uno dei panorami più belli del mondo, diviso tra il waterfront del Golfo di Palermo, Monte Pellegrino e la città antica. L'anfiteatro contiene 200 posti a sedere; la prima rassegna estiva, è stata ideata dallo chef Natale Giunta, che di Citysea è il titolare, e dal fotografo Pucci Scafidi con la socia di Pucci Scafidi Events, Federica Inglese Drago, in collaborazione con Gianfaby Production.

Nonostante la sua giovane età, Karima ha già una lunga e variegata esperienza artistica, tra cui il Festival di Sanremo nel 2009 e soprattutto la collaborazione con Burt Bacharach dal quale è stata prodotta. È stata scelta dalla Disney per interpretare la colonna sonora nel film di animazione La Principessa e il ranocchio. Ha aperto i concerti di Whitney Houston e di John Legend, ha partecipato a Tale e Quale Show e a I migliori Anni su Rai 1. Nel 2021 è uscito il suo album "No Filter" (Jando Music) e, a dicembre del 2022, è uscito un nuovo disco di Karima intitolato "Xmas"per Emme Record Label.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA