Jimmy Sax al Verdura di Palermo per gli Amici della Musica

L'estate dell'Associazione Siciliana Amici della Musica avrà un appuntamento di punta che segna il ritorno al Teatro di Verdura di Palermo: sabato 27 luglio alle ore 21.00 salirà sul palcoscenico all'aperto della città la star internazionale Jimmy Sax, segnando così il suo debutto nel capoluogo siciliano con lo spettacolo che vede insieme a Jimmy Sax The Symphonic Dance Orchestra, diretta da Vincenzo Sorrentino. Quella per gli Amici della Musica al Verdura è una delle pochissime date in Italia del 2024.

Reduce dal successo romano dello scorso 17 maggio, che per la prima volta nella sua carriera ha visto Jimmy Sax esibirsi in un palasport: in poche ore è stato registrato il sold out e sono stati oltre 9.000 i fan che hanno ascoltato le note delle hit che hanno resto Jimmy Sax una star internazionale: da No man no cry (brano certificato "Platino" in Italia) e Time (certificato ORO in Italia), fino all'ultimo singolo A Million Miles con Steve Edwards.

Francese di origine, Jimmy Sax con il suo inseparabile sassofono intrattiene piccole e grandi folle in giro per il globo da quando era giovanissimo. Performer impareggiabile, nel 2023 si è esibito in decine di concerti in giro per l'Europa con un tour che ha registrato oltre 30.000 presenze.



