Auto contro un furgone di migranti, un morto e nove feriti

Una persona è morta e altre nove sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto lungo la Strada Statale 626 Caltanissetta-Gela, tra il bivio di Capodarso e la bretella che porta alla A 19. A perdere la vita è stato un 50enne di Mazzarino che era alla guida di una Bmw che per cause in via di accertamento si è scontrata con un furgone con a bordo extracomunitari. I feriti sono stati trasportati negli ospedali di Enna e Caltanissetta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Enna e di Caltanissetta, la Polizia stradale nissena e i Carabinieri.



