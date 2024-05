Fiom, operaio morto a Salemi lavorava per un ditta in subappalto

"Lavorava in una ditta in subappalto per l'installazione di turbine delle pale eoliche nel parco Vestas l'operaio morto a Salemi, in contrada Ulmi, nel Trapanese". Lo rende noto il segretario dei metalmeccanici della Fiom siciliana Francesco Foti. "Come sempre - aggiunge - esce fuori che la causa di tutti questi morti sul lavoro è legato al mondo del subappalto, fatto di lavoratori precari e di sfruttamento. Perché il lavoro straordinario di sabato? Era così urgente?".

"Inoltre, a tutto questo - sottolinea Foti - si aggiunge che non ci sono controlli da parte degli organi competenti ed è evidente che le leggi che riguardano il subappalto vanno cambiate, come chiediamo da anni. Adesso - conclude il leader della Fiom siciliana - assisteremo agli ennesimi piagnistei dei politici che invece di modificare le leggi sugli appalti si limitano a piangere i morti”.



