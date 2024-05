Dopo La Stranezza, per Servillo, Ficarra e Picone c'è L'Abbaglio

Il team del film campione d'incassi La Stranezza tenta il bis con L'Abbaglio. Roberto Andò dirige ancora Toni Servillo, Salvo Ficarra e Valentino Picone, in un film in costume e ambientato in Sicilia. Le riprese sono in corso tra Palermo e altri luoghi dell'isola. Ambientato nel 1860, L'Abbaglio si svolge durante l'epopea dei Mille in Sicilia. Il nuovo film sarà presentato il 19 maggio a Cannes all'Italian Pavillion dal regista e dai protagonisti e saranno presenti anche i produttori: Angelo Barbagallo, Attilio De Razza, Paolo Del Brocco e Giampaolo Letta. L'Abbaglio è una coproduzione Tramp ltd, Bibi Film, Rai Cinema, Medusa.



