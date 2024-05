Sicilbanca ricorda Emanuele Navarro con una statua

Dopo la sistemazione e la valorizzazione della Biblioteca Navarriana e l'apertura ai soci del Circolo culturale a lui intestato, la Sicilbanca lancia una nuova iniziativa per ricordare lo scrittore Emanuele Navarro della Miraglia, uno dei precursori del verismo che animò i salotti culturali della seconda metà dell'800 a Parigi e in Italia. Sabato 11 Maggio, alle ore 18:00, presso la sede distaccata della Banca a Sambuca di Sicilia, verrà inaugurata l'esposizione dell'originale, modellato in terracotta, della statua in bronzo di Emanuele Navarro della Miraglia realizzata dall'artista Martin Emschermann e collocata dall'amministrazione comunale nei pressi della casa natale dello scrittore. A seguire presso il Forum Unitre, con sede presso la stessa banca, verrà esposto anche il dipinto del Professore Paolo De Luca Invisibili città, realizzato in estemporanea durante l'evento svoltosi a Palazzo Panitteri "Il Fantastico Calvino".

"Abbiamo avuto il piacere di acquistare l'originale modellato in terracotta della statua di Emanuele Navarro della Miraglia - spiega il presidente di Sicilbanca Giuseppe Di Forti - e abbiamo ritenuto giusto collocare l'opera nella sede del nostro istituto dove si trova la preziosa biblioteca Navarriana, che contiene manoscritti e documenti originali dello scrittore sambucese.

Sicilbanca e Fondazione Sicana sono infatti convinte che la cura e lo sviluppo del territorio passino anche attraverso il sostegno all'arte e alla cultura".



