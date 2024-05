Foresteria Planeta premiata da guida Michelin con una Chiave

La Foresteria Planeta Estate, il Wine Resort della famiglia Planeta situato a Menfi sulla costa della Sicilia sud-occidentale, è stata premiata tra le strutture che offrono i soggiorni più straordinari con una Chiave dalla Guida Michelin. Il riconoscimento è stato consegnato martedì, in occasione della presentazione dell'iniziativa in Italia alla Fondazione Luigi Rovati di Milano.

Il nuovo capitolo della Guida Michelin dedicato alla migliore ospitalità Made in Italy, che vede selezionate oltre 5.000 strutture straordinarie in 120 Paesi in tutto il mondo, con opzioni per ogni stile e ogni budget, si basa sulla valutazione di cinque criteri universali: l'eccellenza nell'architettura e nel design degli interni; individualità, personalità e autenticità; qualità e solidità del servizio, del comfort e della manutenzione; rilevanza della struttura nell'ambito della località in cui si trova; coerenza tra il prezzo e l'esperienza offerta.

Il Wine Resort, con le sue 14 camere circondate da un incantevole giardino mediterraneo, offre un soggiorno esclusivo all'insegna del rispetto dell'ambiente, ed è stato premiato dalla Guida Michelin come Soggiorno Speciale.

"La Chiave Michelin è motivo di grande orgoglio per tutto il team e la Famiglia Planeta. Un riconoscimento importante per la Foresteria e per il territorio della Sicilia sud occidentale che contribuirà a rendere Menfi una meta ancora più ambita" ha dichiarato Francesca Planeta, presidente di Planeta Estate.





