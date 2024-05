Migranti: nave ong soccorre barcone, c'è anche un cadavere

C'è anche un cadavere nel gruppo di migranti soccorsi, durante la notte, dalla nave ong Nadir in acque internazionali. Sessanta i migranti che sono stati salvati, due dei quali sono in gravi condizioni, oltre alla salma recuperata dall'equipaggio della Nadir. Tutti i superstiti sono stati trasbordati su una motovedetta della Capitaneria che giungerà a breve al molo Favarolo di Lampedusa dove è già presente, oltre alla polizia, un'ambulanza per trasferire i due che stanno male al poliambulatorio. Il cadavere è rimasto sulla nave Nadir che dovrebbe giungere e attraccare a Lampedusa solo nel pomeriggio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA