Teatro: a Campobello di Mazara debutta 'Oltre Oceano'

È il racconto di un amore soffocato dopo che una donna scopre che l'uomo che amava aveva già una famiglia. Il bambino avuto dalla relazione extraconiugale con l'uomo e il viaggio in America per allontanarsi dalla Sicilia, la sua terra. La musica accompagna - nella vita e sulla scena - la storia di questa donna interpretata dalla cantante Lidia Schillaci, accompagnata al pianoforte da Ciccio Leo. E' stato sold out ieri sera al cineteatro Odeon di Campobello di Mazara (Trapani) per la prima dello spettacolo 'Oltre Oceano', con la regia di Mario Incudine e i testi di Costanza Di Quattro.

La performance di teatro-musica è nata grazie alla residenza artistica di Schillaci, artista di Castellammare del Golfo, proprio a Campobello di Mazara. "Per quattro giorni abbiamo provato lo spettacolo, qu,i in teatro, dopo una fase di studio - ha spiegato Incudine - E' un racconto per testi e musica su un amore impossibile vissuto da questa donna, che viene però colmato dalla nascita del figlio Giovanni al quale, da grande una volta tornati in Italia, dovrà dire chi è veramente suo padre".

Lo spettacolo a Campobello di Mazara ha concluso la stagione teatrale 'Il bello di Sicilia' diretta proprio da Mario Incudine.



