Blitz alla 'pescheria' di Catania, venditori abusivi fuggono

Oltre 20 banchi controllati, sequestrati più di 120 chilogrammi di prodotti ittici non tracciato e comminate sanzioni per oltre 5.000 euro. E' il bilancio di un'operazione di controllo dei Carabinieri nella pescheria di Catania. I controlli sono stati eseguiti da militari dell'Arma della compagnia Piazza Dante e della Polizia locale, con il supporto del Nas, dell'Asp del capoluogo etneo e delle pattuglie del XII Reggimento Carabinieri Sicilia. Durante l'operazione sono state anche sequestrate numerose cassette contenenti gamberi, gamberoni, polpi, orate, merluzzi e granceole esposte su piccoli banchi in piazza Alonzo di Benedetto abbandonate da venditori abusi che si sono dati alla fuga. A due dei commercianti che sono stati bloccati è stata contestata anche la violazione di occupazione di suolo pubblico oltre alle gravi mancanze dei requisiti sanitari e amministrativi



Riproduzione riservata © Copyright ANSA