Liquigas inaugura murale a Catania, qualità aria importante

Un murale che rappresenta una balena circondata in superficie da un piacevole paesaggio ma che sotto il livello del mare è attorniata da rifiuti è stato inaugurato stamane a Catania sulla facciata dell'Istituto Rita Atria da Liquigas, operatore sul mercato in Italia nella distribuzione di Gol e Gnl per "diffondere tra studenti, famiglie e abitanti del quartiere un forte messaggio di sensibilizzazione sull'importanza della qualità dell'aria" e che contribuisce attivamente alla riduzione dell'inquinamento grazie all'uso di una pittura fotocatalitica fornita dal Gruppo Boero, in grado di trasformare fino al 65% dei gas nocivi presenti nell'aria circostante in sostanze a basso o nullo impatto ambientale. Il soggetto dell'opera è ispirato a un lavoro degli studenti dell'istituto, realizzato nell'ambito del progetto educational giunto alla sua sesta edizione e promosso da 4.000 scuole medie in tutta Italia. Il murale, inaugurato alla presenza dell'assessore comunale con delega alla Pubblica Istruzione, Edilizia Scolastica, Agricoltura, Mare e Pesca Andrea Guzzardi, è stato creato dallo street artist catanese Emanuele Poki.

"Grazie alla collaborazione con Liquigas - ha detto Guzzardi - abbiamo realizzato un murales nella scuola con l'obiettivo di creare un ambiente urbano più salubre e stimolare comportamenti eco-sostenibili per ridurre l'inquinamento atmosferico. Le iniziative come quelle di oggi evidenziano l'importanza della sinergia tra pubblico e privato per promuovere un futuro sostenibile per le nostre famiglie e i giovani". "Con questo murale - ha detto Alessandro Falzetta, Direttore Marketing & Customer Excellence di Liquigas -abbiamo voluto non solo contribuire a diffondere ulteriormente maggiore consapevolezza sull'importanza di difendere l'ambiente in cui viviamo, ma soprattutto sostenere la volontà da parte della scuola e del suo quartiere di mandare un messaggio importante, sulle preoccupazioni e sulle speranze dei ragazzi della scuola Rita Atria".



