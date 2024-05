Anello, 'il progetto dei borghi contro lo spopolamento'

"Quello dei borghi è il nostro progetto più sfidante, quello di fare del patrimonio di questi piccoli comuni la leva per invertire la rotta dello spopolamento, valorizzando luoghi e itinerari straordinari con il contributo dei giovani. A partire da questa nostra esperienza ci siamo candidati con successo a rappresentare il progetto Italea in Sicilia". Lo ha detto Laura Anello, presidente delle Vie dei Tesori, presentando, in mattinata, a Palazzo dei Normanni, 'Borghi dei tesori roots festival'. "Ci piace pensare che i discendenti degli emigrati, che rappresentano uno straordinario potenziale turistico ed economico per i luoghi d'origine - ha aggiunto - possano aiutare i giovani di oggi a non emigrare più per necessità". Per Sasà Salvaggio, il testimonial della manifestazione, "l'obiettivo è quello di far tornare i siciliani all'estero che sono gli ambasciatori della Sicilia nei luoghi in cui vivono oggi, C'è tanta storia della Sicilia nel mondo - ha proseguito - per esempio negli Stati Uniti d'America dove vado spesso, ma anche in Canada. faremo vedere la bellezza delle nostre tradizioni per suscitare l'interesse e la cuiriosità dei siciliani e delle nuove generazioni, cioè i figli e i nipoti dei siciliani all'estero", ha sottolineato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA