A Balestrate sapone naturale al mango promuove il territorio

Non solo enogastronomia, ma anche un particolare sapone naturale al mango per promuovere il territorio, ideato da un gruppo di cittadini riuniti in cooperativa. La novità è stata presentata dalla cooperativa di comunità 'Terre delle Balestrate' in occasione della presentazione del 'Borghi dei tesori roots festival' che si terrà dal 10 al 26 maggio in Sicilia. Balestrate (Palermo) da alcuni anni ha registrato un boom nella produzione di mango e frutta tropicale. La cooperativa, nell'ambito di un progetto di valorizzazione del territorio, sta coniugando la storia del vino - le grandi compagnie come i Florio e i Woodhouse realizzarono qui le loro succursali - alla novità agricola degli ultimi anni da cui sono prodotti anche succhi e conserve. Il sapone è stato commissionato al saponificio Zimmitti che lo ha creato con soli tre ingredienti, acqua, soda e olio d'oliva e con estratti di mango di Balestrate, con un originale incarto 'plastic free'. Si può trovare nelle principali strutture ricettive del territorio.

La cooperativa di comunità è la terza in Sicilia registrata nell'elenco della Regione siciliana ed è composta da circa 50 soci tra cui aziende, cittadini, associazioni e professionisti che hanno scelto di fare rete per rilanciare l'economia locale.





