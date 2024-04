Auto finisce nello spartitraffico, ferito il conducente

A Palermo, in viale Croce Rossa, nei pressi dello stadio, un ottantenne ha perso il controllo della propria auto finendo prima contro il cordolo spartitraffico e poi su una siepe della corsia opposta. Al momento dell'impatto non transitavano altri mezzi. Sono intervenuti i sanitari del 118 e una pattuglia del comando di polizia municipale.

L'automobilista potrebbe aver avuto un malore che gli ha fatto perdere il controllo del mezzo, una Toyota Yaris. A prestare i primi soccorsi sarebbe stata la moglie, che era a bordo.

L'ottantenne è stato ricoverato in ospedale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA