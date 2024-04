Gwendoline's bar, a Villa Sant'Andrea tra mixology e interior

Dal connubio tra l'arte della mixology e l'interior design, nasce il nuovo Gwendoline's bar a Villa Sant'Andrea, A Belmond Hotel, a Taormina Mare, che racconta la storia di quella che originariamente era la residenza estiva della famiglia Trewhella diventata oggi quella di un hotel senza tempo sulla costa siciliana.

Dove in passato sorgeva il salotto principale della villa originale, e Gwendoline Trewhella amava trascorrere i pomeriggi sorseggiando un buon tè in compagnia di familiari e amici, oggi il design del nuovo lounge bar invita gli ospiti a immergersi in uno stile moderno con richiami agli anni '50 e '60.

Il design, dalle linee morbide ma al contempo geometriche, ricorda i grandi Maestri italiani del XX Secolo, come Gio Ponti, a cui ci si è ispirati per la decorazione del bancone bar un richiamo al Mar Mediterraneo su cui il Gwendoline's bar si affaccia. Spicca anche la collezione di dipinti realizzata dall'artista Alessandro Florio in esclusiva per Villa Sant'Andrea.

A rendere il Gwendoline's bar ancora più unico è l'esclusivo menù dei cocktail ideato dal Bar manager Fabio Rosella. Un vero e proprio racconto, attraverso la mixology, della storia di Villa Sant'Andrea iniziata nel 1919, anno in cui la famiglia Trewhella decise di completarla e renderla la propria residenza estiva, per poi aprirne le porte come hotel dalla fine degli anni '50.

Oggi, traendo ispirazione dal grande piacere che la famiglia aveva nell'intrattenere i suoi ospiti servendo una tazza di tè e dessert siciliani, il menù dei cocktail presenta un incontro tra Inghilterra e Sicilia grazie agli ingredienti rigorosamente realizzati dai bartender del Sant'Andrea. In abbinamento ai cinque cocktail rigorosamente serviti in una collezione di speciali coppe e bicchieri in stile britannico, vengono inoltre proposti cinque dolci della tradizione siciliana a cura dell'executive chef Agostino D'Angelo, tra cui la Viennese Messinese con crema diplomatica e ciliegie candite, e la classica Pesca con crema pasticcera come da antica ricetta. Il director of Food & beverage e coordinatore del progetto, Domenico Pizzo, ha pensato di inserire una selezione di foto d'archivio della famiglia Trewhella a Villa Sant'Andrea proprio sul menù disponibile al Gwendoline's Bar, su gentile concessione degli eredi che ancora oggi dimostrano un forte legame con la villa e Taormina Mare.



