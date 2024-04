Ruba creme e profumi in farmacia, arrestato nel Siracusano

I carabinieri ad Avola nel Siracusano hanno arrestato un pregiudicato di 41 anni con l'accusa di furto.

L'uomo è entrato in una farmacia del centro urbano e dagli scaffali ha sottratto profumi e creme farmaceutiche nascondendoli nel giubbotto, ma è stato bloccato dai militari che sono intervenuti in seguito ad una segnalazione.

La refurtiva, per un valore complessivo di circa 300 euro, è stata restituita al titolare del negozio e l'indagato è stato posto dal giudice ai domiciliari.



