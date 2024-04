Palermo, riaperto in parte il Giardino Inglese per il 25 aprile

"Riapriamo oggi una parte del giardino all'Inglese intestato al compianto presidente della Regione Piersanti Mattarella per consentire, domani 25 aprile, il ripetersi di una tradizione che è quella della festa della Liberazione. Lo facciamo alla presenza delle scuole, in un ambiente riqualificato sia sotto il profilo della rigenerazione vegetale, sia sotto il profilo della sicurezza e del rispetto di un'architettura conservativa. Abbiamo tolto l'orribile asfalto dai viali, ripristinato il porfido. Sono state rifatte, le bordure delle aiuole e abbiamo eliminato gli inciampi determinati dalle radici emergenti. Abbiamo ripulito il patrimonio statuario". Lo ha detto stamani il sindaco di Palermo Roberto Lagalla riaprendo l'area verde chiusa, dal febbraio dell'anno scorso, per restauri finanziati con due milioni e mezzo dal Pnrr. Accanto al sindaco c'era stamane l'assessore all'Ambiente Piero Alongi. Con loro anche le ragazze e i ragazzi del Liceo artistico Catalano che hanno esposto, lungo i viali, alcune opere pittoriche e un carro di Santa Rosalia. Il completamento dei lavori (sull'area prospiciente via Duca Della Verdura) è previsto, tra un paio di mesi e comunque entro l'anno in corso. "Non è escluso che il parco possa essere utilizzato in futuro anche per manifestazioni - ha detto il sindaco - ma non ci saranno le giostre alle quali saranno assegnate altre aree".





