Minaccia e aggredisce la ex, 'ti taglio la gola e la testa'

Dopo averla vessata per mesi fino a farle interrompere la relazione ha aggredito la ex e nel tentativo di tagliarle i capelli le ha procurato con le forbici una ferita all'altezza della tempia medicata in ospedale con numerosi punti di sutura. E' l'ultima violenza che è stata costretta a subire a Catania una 22enne dal suo ex suo coetaneo, che era ai domiciliari e che è stato arrestato dai Carabinieri del comando provinciale di Catania.

A chiedere aiuto ai militari dell'Arma è stata la sorella della vittima. Quest'ultima ha raccontato le pesanti minacce telefoniche ricevute qualche minuto prima dall'ex che le aveva preannunciato che voleva tagliare la gola e la testa a lei e ai suoi familiari. Il 22 enne è accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate ed è stato anche denunciato per evasione. Era stato accolto in casa della giovane anche in un periodo in cui era stato sottoposto agli arresti domiciliari per droga ma la ragazza, stremata, lo aveva 'rispedito' in casa della madre senza tuttavia riuscire comunque a evitare che la tenesse sotto controllo tramite i social costringendola anche a condividere continuamente con lui la posizione sul cellulare.

Il 22 enne aveva poi chiesto alla vittima di incontrarlo vicino al cimitero. Lì l'avrebbe fatta salire sulla sua auto costringendola ad andare a casa sua per l'ultima sigaretta e l'ultimo bacio. Sui gradini dell'abitazione il 22enne aveva poi tirato fuori un paio di grosse forbici e aggredito la vittima.

Accortosi poi che dalla ferita usciva sangue ha fermato un motociclista ordinandogli di accompagnare la ragazza al Pronto soccorso. Il gip ha convalidato il suo arresto ed emessa un'ordinanza di custodia cautelare in carcere.



