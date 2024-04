Barbagallo (Pd), "Schlein capolista per unire il Paese"

"Con Elly Schlein capolista mettiamo al centro il tema dell'autonomia differenziata che sarà alla Camerà lunedì e che ci preoccupa. Si vuole spaccare in due il Paese. Con conseguenze disastrose soprattutto nella sanità.

Con Schlein capolista vogliamo unire il Paese". Lo ha detto stamani il segretario regionale del Pd Anthony Barbagallo che ha presentato, nella sede del partito in via Bentivegna a Palermo, la lista dei candidati siciliani per la circoscrizione Isole alle Europee. I candidati siciliani, dopo la segretaria nazionale, sono Antonio Nicita, Lidia Tilotta, Pietro Bartolo, Maria Flavia Timbro, Giuseppe Lupo.

"Al centro della nostra politica europea ci sono i temi della legalità e dell'immigrazione. Particolare attenzione rivolgiamo alla pace su cui l'attività del governo italiano è carente", ha aggiunto Barbagallo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA