Nonnina di Campobello di Mazara compie 104 anni

Una vita piena d'affetto, di gioie e di dolori. Ma Antonia D'Angelo non si è mai persa d'animo, affrontando tutto con coraggio e tenacia. La nonnina di Campobello di Mazara (Trapani) ha compiuto 104 anni attorniata dall'affetto dei figli e di quanti le vogliono bene.

Attualmente vive a casa della figlia Antonina Lala ma la signora Antonia ha altri due figli (Rosaria e Vito) mentre un quarto non c'è più. Attorno a lei, stasera per la festa di compleanno in una sala cittadina, ci saranno anche i 4 nipoti e i 7 pronipoti.

"Mia mamma è stata da sempre una casalinga - racconta la figlia Antonina - accudendo noi figli e occupandosi delle faccende di casa. Quella vissuta con mio padre Salvatore è stata una vita all'insegna della felicità, vivendo anche i momenti difficili della seconda guerra mondiale".

A 104 anni la signora Antonia mangia tutto, seguendo la dieta mediterranea e cibi genuini. Si muove a casa col girello e la sua mente è ancora lucida nei ricordi recenti.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA