La 'pizzetta' si potrà gustare anche in versione gourmet

Il pezzo di rosticceria più amato dai siciliani diventa una golosità dalle materie prime ricercate, ricordo di merende, ricreazioni e spuntini notturni dal gusto indimenticabile Gioacchino Gargano, pizzaiolo e patron di Saccharum, pluripremiata pizzeria ad Altavilla Milicia, in occasione della cena Best in Sicily che si è tenuta nel suo ristorante, ha presentato il suo 'Ricordo di pizzetta'. La regina di ogni bancone bar che si rispetti, viene celebrata in una forma nuova con un impasto d'eccezione "La pizzetta di Gioacchino" è un gioco, un ricordo dell'infanzia e dell'adolescenza dello chef: "i pezzi", piccoli lievitati comunemente consumati in tutti i bar, i forni e le rosticcerie dell'isola e farciti in tanti modi diversi. Un cerchio ben lievitato di soffice pasta brioche, ricoperta di salsa di pomodoro, origano, mozzarella e una bella fetta di prosciutto cotto, nella sua versione old style. Ecco la più classica delle pizzette, la regina di ogni bar e rosticceria che si rispetti: "Sono sempre stato goloso, che si trattasse di una merenda pomeridiana, o dello spuntino della ricreazione la pizzetta per me era un rito irrinunciabile - racconta Gioacchino Gargano - la mia preferita era quella di uno storico bar sul corso principale di Bagheria, che purtroppo adesso non esiste più. A quel ricordo ho voluto dedicare questa mia nuova versione, da gustare in pizzeria." Una ricetta tutta nuova quella che viene oggi proposta da Saccharum, che lascia intatta la caratteristica morbidezza della pasta brioche e che scopre ingredienti nobili come il burro francese di alta qualità, la farina semi integrale per dare maggiore consistenza e fragranza e il lievito madre. La pizzetta di Gioacchino è alta, soffice, dorata e croccante e si può gustare in tre gustose varianti: Margherita Soffice con pomodoro pelato siccagno, fiordilatte campano e origano; Pastori e Sapori con Ricotta, fave e pecorino e Acciuga con pomodoro pelato siccagno, pomodoro a fette infornato, acciughe di Aspra, caciocavallo ragusano e origano.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA