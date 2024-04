Continella (Bapr),puntiamo a fusione Sant'Angelo entro 2024

La Banca Agricola Popolare di Ragusa punta a concludere la fusione con la Banca Popolare di Sant'Angelo, il cui cda ha accettato l'offerta vincolante di aggregazione dell'istituto ragusano, entro il 2024. Lo ha affermato l'ad della Bapr Saverio Continella a margine di un evento di Assopopolari. L'aggregazione, ha sottolineato, "non comporta grandi sovrapposizioni fra le due banche e quindi problemi di Antitrust. I due istituti oltretutto possono contare sullo stesso sistema informatico", un elemento che favorisce ancora di più l'integrazione.

L'ad ha quindi rilevato come i dettagli tecnici dell'operazione siano ancora in via di definizione ma si è detto fiducioso sull'esito che porterà alla creazione di un polo bancario siciliano. Parlando poi della situazione economica, Continella ha quindi rilevato come al momento non si osservi un aumento significativo del flusso di crediti deteriorati.



