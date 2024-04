Alla 'Via dei librai' nuovi spazi nel centro di Palermo

Oltre 140 appuntamenti, incontri, dibattiti e nuovi spazi nel Cassaro, il cuore del centro storico di Palermo. Si aprirà il 23 aprile la nona edizione della Via dei librai, rassegna dell'editoria indipendente.

Lo scenario della manifestazione, che si concluderà il 28 aprile, avrà una nuova isola letteraria a Villa Bonanno dove si terranno incontri su cinema e sport con il Centro sperimentale di cinematografia, il cinema Rouge et Noir e la Body Studio. Tra gli eventi in programma gli aperitivi con gli autori "Un libro-Un vino" nel complesso teatrale Montevergini.

La Via dei Librai, che l'anno scorso ha registrato centomila presenze, continuerà ad avere il suo epicentro nel palco sul piano della Cattedrale e nell'altra isola a piazza Bologni. Il calendario degli eventi sarà presentato il 19 aprile alle 18 all'oratorio Quaroni, sede dell'Infopoint dell'Itinerarium Rosaliae, in via Maqueda 276.

Il tema conduttore della manifestazione è "Artigiani di pace". Martedì 23 e mercoledì 24 saranno dedicati alle attività programmate con le scuole di Palermo: l'inizio sarà dato dalla tradizionale "Staffetta dei libri" che scatterà alle 9 da Porta Felice.

Di particolare rilievo gli appuntamenti in collaborazione con l'itinerario Rosaliano legato alla quattrocentesima rappresentazione del Festino del prossimo luglio e il gemellaggio con la festa di San Jordi organizzato con la collaborazione della rappresentanza in Italia della Regione della Catalogna.



