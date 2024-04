Violentarono una turista, in carcere due palermitani

I carabinieri del nucleo operativo di Palermo Piazza Verdi hanno arrestato due palermitani, di 41 e 44 anni, accusati di violenza sessuale di gruppo. L'indagine, coordinata dalla Procura del capoluogo, ha consentito di fare luce sullo stupro subito da una turista a novembre del 2023. All'inchiesta hanno collaborato i militari appartenenti alla Rete Antiviolenza del Comando Provinciale.

La vittima, una cittadina canadese, sarebbe stata fatta ubriacare dai due indagati che l'hanno poi seguita fino al B&B in cui alloggiava e l'hanno stuprata ripetutamente. La donna, completamente stordita, si è risvegliata sola in camera la mattina successiva e si è accorta che le erano stati anche rubati dei soldi. Ad avvisare i carabinieri furono i medici del Policlinico che avevano in cura il fidanzato della donna, allora ricoverato in ospedale. L'uomo riferì loro che la propria compagna era stata violentata.

Gli investigatori andarono nell'albergo per accertarsi che il racconto fosse vero e trovarono la vittima in stato di choc. Solo dopo qualche ora la canadese riuscì a raccontare cosa era accaduto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA