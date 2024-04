Una donna di 46 anni è stata denunciata per ricettazione dalla polizia di Stato poiché durante una veglia funebre ha rubato, alla figlia della defunta, il portafoglio che era nella borsa della donna.

L' indagata è stata identificata perché aveva utilizzato le carte di credito, contenute nel portafogli, per fare la spesa in un supermercato ed è stata ripresa dal sistema di video sorveglianza.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA