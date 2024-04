Caltanissetta, Scalisi è il nuovo capo della Squadra Mobile

Il nuovo capo della Squadra Mobile di Caltanissetta è il vice questore Rosario Scalisi. A presentarlo questa mattina alla stampa il questore di Caltanissetta Pinuccia Albertina Agnello. Scalisi ha sostituito il vice questore Antonino Ciavola, trasferito alla questura di Catania, dopo quasi tre anni di permanenza a Caltanissetta.

"Ho conosciuto Scalisi qualche anno fa alla questura di Siracusa dove lavoravamo insieme con ruoli diversi. Rosario Scalisi è un funzionario preparato e motivato, ha maturato diverse esperienze professionali e sono sicura che si troverà bene a Caltanissetta", ha detto il questore.

"In questa città ho trovato un clima collaborativo - ha aggiunto Scalisi - sia tra funzionari sia alla Squadra Mobile. Continuerò nell'attività operativa nel solco dei miei predecessori.

L'obiettivo è quello di continuare a infliggere colpi alla criminalità organizzata e di tipo comune. I rapporti con la stampa saranno improntati sulla massima disponibilità, nel rispetto delle direttive della Procura. Caltanissetta è una città che mi sembra pulita e ordinata, ha un bel centro storico che potrebbe essere valorizzato. Credo che mi troverò bene in città".

Rosario Scalisi, che fino al mese di marzo ha diretto la Sisco di Brescia, è messinese, ha 45 anni, è laureato in giurisprudenza e ha conseguito un dottorato di ricerca in Diritto europeo all'Università di Messina. E' abilitato alla professione di avvocato ed è entrato in Polizia nel 2008.





