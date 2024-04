Al via corsi formazione per addetti all'antincendio boschivo

Al via la nuova stagione dei corsi Aib per addetti all'antincendio boschivo. Il dirigente regionale della Protezione Civile, Salvo Cocina, si dichiara soddisfatto di questo importante progetto, sostenuto dal presidente della regione, Renato Schifani. Una esperienza formativa di alto livello che mira a fornire ai volontari competenze di protezione civile e a promuovere uno spirito di servizio e solidarietà, come sottolinea Cocina.

La Sicilia avvierà la campagna antincendio già dal 15 maggio; i corsi di formazione, della durata di 40 ore, si terranno dal 20 aprile al 5 maggio. Le sedi dei corsi saranno distribuite a Messina, Palermo, Agrigento, Trapani, Enna e Siracusa. Alla presentazione dei corsi è intervenuta Maristella Ridolfo, amministratrice della Quater Srl di Messina, e la Qsm Srl di Catania che si occuperà esclusivamente delle sedi di Catania e Enna. Maristella Ridolfo ha sottolineato il ruolo determinante del volontariato di protezione civile, dove la formazione riveste un ruolo chiave nella prevenzione e gestione delle emergenze.



