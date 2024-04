Furto con spaccata in via Roma a Palermo. I ladri la scorsa notte, pare con un grosso masso, hanno mandato in frantumi la vetrina del negozio di abbigliamento e scarpe Notorious Lab e hanno portati via merce e il registratore di cassa.

Ad accorgersi del colpo sono stati i proprietari dell'esercizio commeciale. Sono state acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza. Le indagini sono condotte dai carabinieri.



