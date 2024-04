Schlein, il progetto di Salvini per il Ponte è una follia

"Un paio di settimane fa sono andata a Messina per protestare contro la follia del progetto di Salvini" per il Ponte sullo stretto. Lo ha ricordato la segretaria Pd Elly Schlein al convegno "Acqua e sole, un connubio perfetto" in corso alla Camera. Quella della crisi climatica "è la responsabilità più grande che abbiamo verso le prossime generazioni" e le soluzioni potrebbero esserci "se solo venissero messe a disposizione le risorse". Dal governo, "abbiamo visto un pericoloso approccio della negazione dell'evidenza scientifica sulla emergenza climatica"



