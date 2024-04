'Donne di carta', un viaggio letterario in Sicilia

"Donne di carta in Sicilia.

Itinerari sulle orme delle scrittrici" di Marinella Fiume, è una guida per una nuova esperienza della Sicilia, un viaggio vero viaggio letterari, dissimile dallo "spostamento fisico". Le pagine di questo libro (edito da il Palindromo) compongono un atlante narrativo che tiene insieme le memorie delle donne (e degli uomini) e quelle dei luoghi: itinerari che conducono in località più o meno note, sulla tracce di autrici più o meno famose ma soprattutto di scrittrici dimenticate, siciliane o straniere, che dell'isola avvertirono tutto il fascino e talora decisero di restarvi per sempre.

Il volume contiene in allegato la mappa delle Donne di carta in Sicilia, con l'indicazione delle città e dei luoghi connessi alle biografie delle scrittrici. La copertina è di Chiara Nott.

Il volume sarà presentato domani, in concomitanza con l'uscita, nella libreria Modusvivendi di Palermo, alle 18. Con l'autrice interverranno Fulvia Toscano e Salvatore Ferlita, oltre ad alcune autrici e agli autori delle biografie in appendice.



