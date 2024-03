Furti in serie di uova di Pasqua, coppia arrestata nel Catanese

Una coppia specializzata nel furto di uova di pasqua - lui 70 anni, di Belpasso, lei 33, di Catania - è stata arrestata dai Carabinieri a Fiumefreddo di Sicilia nell'ambito dell'operazione 'Pasqua e Pasquetta sereni', disposta dal Comando provinciale dell'Arma su tutto il territorio etneo. I due devono rispondere di furto aggravato in concorso.

Le indagini sono scattate dopo la denuncia dell'ammanco di uova di Pasqua per circa 400 euro dagli scaffali di un supermercato del paese. Dall'analisi delle immagini registrare dalle telecamere di videosorveglianza del negozio i militari dell'Arma hanno notato la coppia che nei giorni precedenti si era presentata nel supermercato varie volte sempre alla stessa ora e, dopo aver riempito alcune buste di plastica con le uova di Pasqua si era allontanata senza passare dalla cassa uscendo attraverso una porta non munita di sistema antitaccheggio. Il giorno dopo la coppia, giunta nel negozio a bordo di una Fiat Panda, è stata bloccata dai Carabinieri dopo essere uscita dal negozio con 14 uova di Pasqua.

I carabinieri hanno recuperato le uova rubate, del valore di circa 300 euro. Su disposizione dell'autorità giudiziaria, che ne ha convalidato l'arresto, i due sono stati sottoposti agli arresti domiciliari. La merce oggetto di furto, è stata restituita ai proprietari del supermercato.



