Antimafia siciliana, un Osservatorio per monitorare i clan

La costituzione di un Osservatorio sulla mafia per monitorarne le dinamiche è stata proposta dal presidente della commissione Antimafia siciliana, Antonello Cracolici (Pd), a conclusione della relazione su un anno di attività dell'organismo parlamentare nel corso della seduta in Assemblea siciliana, alla presenza del governatore Renato Schifani, dei prefetti dell'Isola e del commissario dello Stato per la Regione. "La mafia sa tutto, sa per esempio quando e dove si svolgono le gare d'appalto - ha detto Cracolici - Allora la creazione di un Osservatorio è necessario, non è tempo di arretrare, è tempo di rilanciare la lotta alla mafia". Per fine anno Cracolici ha annunciato l'organizzazione di un evento con le associazioni antiracket della Sicilia.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA