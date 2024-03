Schifani, 'accolgo le proposte dell'Antimafia siciliana'

"Ho sempre detto che la dialettica tra i partiti è importante, bisogna essere pronti ad ascoltare.

Sul contrasto alla mafia la politica non può e non deve dividersi perché si fa un favore alla mafia. Il clima che registro è importante, accolgo l'analisi fatta dalla commissione regionale Antimafia, il governo la recepirà.

Assicuro al presidente dell'Antimafia Antonello Cracolici e a tutti i componenti che ci faremo carico di esaminare con responsabilità le proposte della commissione perché hanno un senso concreto, sono credibili e hanno un significato. Ringrazio tutti i componenti per quello che hanno fatto e continueranno a fare". Così il presidente della Regione, Renato Schifani, intervenendo in Assemblea regionale al dibattito sulla relazione dell'Antimafia siciliana del primo anno dell'attività.

"Questa è la politica che mi piace - ha aggiunto Schifani - Mai abbassare la guardia e non fare mai sconti a nessuno. La mafia si combatte aggredendo il patrimonio, perché la reclusione fa parte del pedigree del mafioso, è quasi un titolo. Il sequestro del patrimonio li fa impazzire".

Sul tema della gestione pubblica beni confiscati alla mafia, Schifani ha assicurato che si confronterà con l'Irfis/FinSicilia, braccio finanziario della Regione, "per verificare un eventuale misura per l'abbattimento dei tassi d'interesse per le aziende in amministrazione giudiziaria".

"Spesso l'amministratore giudiziario è scritto senza volerlo nella black list delle banche - ha aggiunto Schifani - E' giusto che come governo regionale si possa fare una riflessione, attraverso l'Irfis". Anche sulla carenza di sistemi di video sorveglianza e di personale tra la polizia municipale in tanti Comuni, come segnalato dall'Antimafia, il presidente Schifani ha assicurato che il governo interverrà anche attraverso i fondi Fsc per gli impianti di sorveglianza perché "si tratta di investimenti per la legalità e il controllo del territorio".

"La mafia deve sentire il nostro fiato sul collo. Dobbiamo dare segnali", ha proseguito il governatore.



