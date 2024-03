Gira l'Italia in bici e raccoglie rifiuti nelle spiagge

Ha fatto tappa a Menfi e a Ribera, nell'Agrigentino, un singolare ciclista che sta facendo un giro d'Italia all'insegna del rispetto dell'ambiente. Si chiama Leandro Olivieri, è un giovane ingegnere romano il quale, un po' per passione, un po' per impegno civile, sta percorrendo in bici lo stivale, fermandosi a raccogliere rifiuti lungo le spiagge del suo itinerario.

Partito da Ventimiglia nelle settimane scorse, Olivieri ha già percorso tutta la costa ligure, proseguendo poi lungo le regioni tirreniche di Toscana, Lazio, Campania e Calabria e raggiungendo la Sicilia. Ad accoglierlo ad ogni tappa i volontari del Wwf.

Sul litorale riberese di Pianagrande Olivieri è stato ricevuto dal sindaco Matteo Ruvolo e dal presidente del Wwf Sicilia Area Mediterranea Giuseppe Mazzotta.I quali, insieme ad altri cittadini, non hanno esitato a sbracciarsi e a mettersi al lavoro, agli ordini del loro ospite, riuscendo a raccogliere alla fine della mattinata di lavoro 500 kg di spazzatura restituita dal mare nel corso dell'inverno: plastica, lattine, bottiglie e tanto altro.

"C'è molto da fare per ridurre al minimo la produzione di rifiuti", dice Olivieri. Per il quale "bisogna sforzarsi di convincere i cittadini che non bisogna comprare più merci dove gli imballaggi sono maggiori del contenuto".



