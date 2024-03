Scoppia incendio in un'abitazione, anziano ricoverato

Un incendio è scoppiato oggi pomeriggio in un appartamento di via Ruggero Settimo a Caltanissetta. All'interno dell'abitazione era presente un anziano che è stato messo in salvo dai vigili del fuoco e trasportato in ospedale, in codice giallo, dal personale del 118.

L'uomo, 81 anni, è rimasto intossicato dal fumo ma, per fortuna, non sarebbe in pericolo di vita. I sanitari gli hanno subito messo una maschera di ossigeno per poi trasportarlo in ambulanza al Sant'Elia. Le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco si sono appena concluse. Sul posto i carabinieri. L'incendio potrebbe essere stato causato dal surriscaldamento della presa per ricaricare il cellulare. I vigili del fuoco hanno evacuato in maniera cautelativa altre famiglie, perché la scala del condominio è invasa dal fumo, e hanno provveduto a mettere in salvo gli animali.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA