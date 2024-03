Due sbarchi a Lampedusa, 523 migranti nell'hotspot

Sono 87 i migranti che sono sbarcati a Lampedusa dopo che due barchini, salpati da Sfax in Tunisia, sono stati soccorsi dalle motovedette della Capitaneria e della guardia di finanza. A bordo dei natanti, 45 (18 donne e 2 minori) e 42 (6 donne e 1 minore) ivoriani, malesi e guineani.

Ieri sull'isola c'erano stati 6 sbarchi con un totale di 316 persone. Anche i nuovi arrivati sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola dove gli ospiti sono saliti a 523. Al momento, per oggi, non è previsto nessun trasferimento.



