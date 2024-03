Protesta trattori, Sammartino incontra agricoltori del Belice

"Sono qui per raccogliere il grido di allarme degli agricoltori, il governo regionale sta lavorando su diversi fronti, sia sul miglioramento degli impianti irrigui, sia sulla possibilità di approvare misure economiche straordinarie". Lo ha detto l'assessore regionale all'Agricoltura Luca Sammartino stamattina incontrando i manifestanti del presidio permanente istituito lo scorso 5 febbraio sulla scorrimento veloce Sciacca-Palermo, all'altezza del bivio di contrada Gulfa.

Parlando con agricoltori e allevatori aderenti al Movimento spontaneo della Valle del Belice, Sammartino ha aggiunto che occorre anche un intervento concreto da parte del governo nazionale. È in questa direzione che si inquadra la dichiarazione dello stato di emergenza da parte della Regione.

"Ringraziamo l'assessore per essere venuto a trovarci, gli abbiamo consegnato un documento contenente i diciotto punti della nostra protesta, a partire dalla necessità che i produttori agricoli abbiano un reddito più dignitoso", ha detto il portavoce del Movimento spontaneo Gaspare La Marca.



