Torna Domenica tra i filari nelle tenute di Donnafugata

Le tenute di Contessa Entellina, Vittoria e dell'Etna faranno da cornice il 24 marzo prossimo alla Domenica tra i Filari, l'appuntamento primaverile di Donnafugata alla scoperta di buone pratiche tra vigneto e benessere. In programma visite guidate, degustazioni e sessioni di Yoga nell'arco di una giornata fatta di condivisione, con focus sull'impegno aziendale nella sostenibilità. Donnafugata propone infatti una lezione di Yoga alla portata di tutti, che richiama i principi di radicamento ed equilibrio, in profonda connessione con la "madre terra". Gli agronomi dell'azienda saranno poi i compagni di un tour tra vigna e cantina, per raccontare un modello di agricoltura ecosostenibile: dalla concimazione organica alle tecniche di lotta integrata e alla valorizzazione della biodiversità. Nel percorso verrà dunque mostrato il valore identitario di ogni tenuta: a Contessa Entellina si passeggerà tra i filari del Nero d'Avola, continuando tra i profumi del giardino disegnato da Gabriella Rallo, fondatrice di Donnafugata. A Vittoria un percorso tra viti, ulivi ed aranci, dove prendono vita rossi fragranti dalla straordinaria piacevolezza. Suggestioni minerali, infine, sull'Etna, a Randazzo in uno straordinario contesto di viticoltura vulcanica e di montagna.

Donnafugata & Yoga prevede due sessioni, alle ore 10 e alle 16, con lezione di Yoga, visita guidata e l'assaggio di tre vini. Donnafugata a Km0, invece, è l'esperienza in programma alle ore 13.00 che include il tour tra vigna e cantina e la degustazione di cinque etichette in abbinamento a classici della cucina siciliana, con ingredienti a Km0; tra questi, anche proposte vegetariane a base di legumi e verdure di stagione.

Dopo il successo di pubblico dell'anno scorso, il 24 marzo torna quindi l'appuntamento della primavera siciliana, più arricchito nel suo format, ampliando ulteriormente l'offerta enoturistica di Donnafugata. L'evento è a numero chiuso fino ad esaurimento posti: https://visit.donnafugata.it/it/domenica-tra-i-filari.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA