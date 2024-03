Ponte Stretto: audizione Ciucci sospesa per protesta "No ponte"

Durante l'inizio dell'audizione dell'amministratore delegato della Società Stretto di Messina Pietro Ciucci, da parte del consiglio comunale messinese a Palazzo Zanca a Messina, per presentare il progetto del ponte sullo Stretto un centinaio di rappresentanti della rete no Ponte, che si trovavano nella tribuna dell'aula del consiglio comunale hanno iniziato ad inveire contro Ciucci e hanno protestato con fischi e chiamandolo buffone. Il presidente della commissione Ponte di Messina Giuseppe Trischitta ha quindi dovuto interrompere la commissione e rinviarla. Il sit in di protesta promosso dai comitati No ponte era stato organizzato davanti al municipio di Messina. Tra i manifestanti anche l'ex sindaco Renato Accorinti: "Oggi ci saranno Ciucci e i rappresentanti delle multinazionali, loro fanno affari, non gliene frega niente dello Stretto di Messina. Quello che stanno facendo è un crimine contro l'ambiente, stanno devastando un posto così bello, con una biodiversità straordinaria". "Dal punto di vista economico va rilevata - dice Gino Sturniolo, del Comitato no ponte - è che la società Stretto di Messina stata riaffidata a Ciucci, che in precedenza aveva fatto un piano finanziario che poi è saltato. E' strano che si riaffidi la società a una persona che ha fallito, di fatto, tutte le previsioni economiche".



