A Messina sit in contro ponte Stretto, contestato Ciucci

Un sit in di protesta promosso dai comitati No ponte è in corso davanti al municipio di Messina dove è in programma l'audizione dell''amministratore delegato della società Stretto di Messina Pietro Ciucci, che al suo arrivo in auto è stato accolto da fischi e lancio di carta igienica. Tra i manifestanti anche l'ex sindaco Renato Accorinti: "Oggi ci saranno Ciucci e i rappresentanti delle multinazionali, loro fanno affari, non gliene frega niente dello Stretto di Messina. Quello che stanno facendo è un crimine contro l'ambiente, stanno devastando un posto così bello, con una biodiversità straordinaria".

"Dal punto di vista economico va rilevata - dice Gino Sturniolo, del Comitato no ponte - è che la società Stretto di Messina stata riaffidata a Ciucci, che in precedenza aveva fatto un piano finanziario che poi è saltato. E' strano che si riaffidi la società a una persona che ha fallito, di fatto, tutte le previsioni economiche".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA