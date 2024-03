Forum internazionale per la pace e sicurezza a Palermo

"Il mondo oggi ha bisogno di pace più che mai. E noi siamo a Palermo per promuovere la pace, la sicurezza e la prosperità. Ci sono nel mondo troppi conflitti, ci sono in atto oltre 55 guerre. Abbiamo bisogno di parlarne. Ma siamo soltanto una organizzazione di cittadini e vogliamo creare ponti, collegamenti tra gli eserciti, gli studenti delle accademie militari e delle università, la diplomazia e i cittadini". Lo ha detto nel pomeriggio, il canadese Steve Gregory, presidente dell' "International Forum for Peace, Security and Prosperity", ente no-profit, a margine della inaugurazione a Palazzo dei Normanni del quarto appuntamento mondiale che si svolgerà fino a mercoledì prossimo a Palermo.

Migliaia di studenti di scuole superiori, universitari, cadetti di accademie e collegi militari avranno l'opportunità di confrontarsi con accademici, professionisti militari e di pubblica sicurezza, operatori di pace, leader politici e amministratori, per esplorare le dinamiche della cosiddetta "pace positiva", il concetto filosofico teorizzato negli anni '60 del secolo scorso dal sociologo statunitense Johan Galtung che analizza le cause della guerra e i requisiti alla base della pace. Da Palermo un appello per la pace nel mondo. "Non sono un politico - ha aggiunto Gregory - ma voglio portare la voce dei giovani civili sul tavolo della pace. Vorrei portare il mondo in Sicilia perché possiamo apprendere molto da voi, che avete vissuto la tragedia della seconda guerra mondiale, voi conoscete la guerra, il fascismo. Per me la guerra è come un immenso fuoco, non è controllabile, ma ha bisogno di avere pompieri. Non ci può essere pace senza sicurezza. E la pace non può essere caricata soltanto sulle spalle dei nostri eserciti. Vogliamo insegnare ai più piccoli cosa sono le istituzioni, chi le difende, dare loro la speranza".

In queste giornate, sono previste simulazioni, giochi di ruolo e 'syndicates' nel corso dei quali i partecipanti verranno "calati" in uno scenario di crisi e spinti a collaborare in team per individuare le strategie più appropriate utilizzando il quadro degli otto pilastri della pace positiva.



